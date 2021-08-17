***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 10:01
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958537
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:058,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
18:059,9621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9460
18:05488,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,22
|Açılış
|: 488,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|MEGAP
|5,99
|9.594.628
|% 0,00
|
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 0,00
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4540
|8,4609
|% 0,08
|
|Euro
|9,9530
|9,9621
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6579
|11,7163
|% -0,09
|
|Frank
|9,2479
|9,3036
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2519
|2,2632
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,13
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|-0,33
|