***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 10:56
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007695
BIST
12:221.983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,77
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
12:2214,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1057
|Açılış
|: 14,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:2215,6189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0429
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:22919,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 20,37
|Açılış
|: 919,61
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:20
|PETUN
|24,26
|47.924.119
|% 9,97
|
|SELVA
|18,75
|15.328.152
|% 9,91
|
|ULUUN
|8,10
|119.609.794
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PNSUT
|21,88
|27.238.983
|% 8,32
|
|USAK
|1,48
|60.880.843
|% -9,76
|
|AVHOL
|5,39
|7.956.682
|% -9,56
|
|GWIND
|6,71
|35.759.960
|% -7,83
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|ODAS
|1,36
|211.065.760
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,78
|1.562.916.596
|% 1,92
|
|EREGL
|34,46
|1.021.477.565
|% 1,35
|
|THYAO
|24,80
|845.896.288
|% -1,98
|
|GARAN
|11,76
|824.729.136
|% -0,76
|
|KOZAL
|132,70
|676.337.585
|% 3,11
|
|ODAS
|1,36
|211.065.760
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,78
|1.562.916.596
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,04
|191.258.753
|% 0,00
|
|GARAN
|11,76
|824.729.136
|% -0,76
|
|PETKM
|8,16
|562.810.729
|% 2,00
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3417
|14,3442
|% 0,91
|
|Euro
|15,5984
|15,6273
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,8328
|18,9273
|% 0,30
|
|Frank
|15,4701
|15,5633
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8102
|3,8293
|% 0,87
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|27,62
|
|Altın Gr.
|920
|920
|21,03
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|129,00
|
|Tam
|6.066
|6.219
|133,38
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|64,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|32,26
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,26
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,70
|