***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 14:10
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064891
BIST
15:293.293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,95
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:2918,4177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4177
En Düşük
18,3035
15:2917,9869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0544
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:29975,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,30
|Açılış
|: 975,59
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KRPLS
|7,37
|188.610.104
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|144.260.200
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.319.542
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|152.963.796
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.774.499
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.272.720
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.394.282
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.871.751
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.031.505
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.230.099
|% -9,91
|
|THYAO
|71,15
|3.783.408.270
|% -0,21
|
|SASA
|60,20
|2.075.176.656
|% 3,70
|
|SAHOL
|27,34
|1.503.762.262
|% 0,29
|
|VAKBN
|7,72
|1.304.826.405
|% -0,39
|
|SISE
|27,26
|1.234.465.414
|% -0,94
|
|EKGYO
|4,01
|1.181.717.973
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,47
|804.745.646
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,72
|1.304.826.405
|% -0,39
|
|HALKB
|7,69
|1.073.971.511
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,33
|713.049.967
|% 1,52
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4064
|18,4183
|% 0,54
|
|Euro
|17,9726
|17,9844
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,3152
|20,4170
|% -1,12
|
|Frank
|18,7276
|18,8404
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8754
|4,8998
|% 0,50
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,50
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|6.629
|6.729
|-7,00
|
|Tam
|6.650
|6.743
|-19,00
|
|Yarım
|3.240
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,28
|
|B. Petrol
|88,07
|88,07
|-2,39
|