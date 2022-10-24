***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:04
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073505
BIST
11:273.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 6,37
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:2718,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:2718,2978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:27985,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,86
|Açılış
|: 985,62
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
985,12
BIST En Aktif Hisseler11:25
|FENER
|62,15
|307.844.751
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|24.952.652
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|200.136.188
|% -10,00
|
|YEOTK
|51,85
|148.325.815
|% -9,98
|
|BTCIM
|42,76
|21.061.259
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|299.750.016
|% -9,97
|
|SMRTG
|68,35
|267.426.250
|% -9,95
|
|THYAO
|97,90
|2.337.254.463
|% -0,05
|
|EREGL
|30,86
|2.111.244.524
|% 4,47
|
|KRDMD
|12,79
|1.471.553.879
|% 3,81
|
|SASA
|95,15
|1.098.446.935
|% 2,15
|
|EKGYO
|4,65
|1.055.214.676
|% 0,22
|
|EKGYO
|4,65
|1.055.214.676
|% 0,22
|
|KRDMD
|12,79
|1.471.553.879
|% 3,81
|
|SKBNK
|1,98
|161.479.869
|% 1,02
|
|TSKB
|2,88
|223.153.245
|% -0,69
|
|ODAS
|7,65
|578.087.932
|% -3,53
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6038
|18,6095
|% 0,15
|
|Euro
|18,2882
|18,3031
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,0226
|21,1281
|% 0,39
|
|Frank
|18,5163
|18,6278
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,14
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,28
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.678
|6.789
|80,00
|
|Yarım
|3.254
|3.317
|37,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.658
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|89,83
|89,83
|-1,51
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Seans Raporu
11:25
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