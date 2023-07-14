***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 10:00
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171916
BIST
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11:396.403
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 34,24
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3926,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1770
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3929,4331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2047
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:391.648,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.648,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:38
|HATEK
|11,11
|36.547.075
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|47.344.765
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.483.771
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|55.396.591
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.785.623
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.773.180
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.477.734.819
|% 2,05
|
|ASELS
|70,90
|3.718.181.416
|% 4,26
|
|AKBNK
|24,40
|2.064.950.487
|% -0,16
|
|ASTOR
|83,45
|1.862.005.965
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,93
|1.771.823.743
|% -2,38
|
|YKBNK
|13,93
|1.771.823.743
|% -2,38
|
|ISCTR
|14,70
|1.695.559.097
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,86
|278.231.052
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,40
|2.064.950.487
|% -0,16
|
|EKGYO
|8,35
|667.122.549
|% 0,36
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1923
|26,1976
|% 0,68
|
|Euro
|29,4235
|29,4407
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2647
|34,4365
|% 0,46
|
|Frank
|30,4430
|30,6264
|% 0,80
|
|Riyal
|6,9633
|6,9983
|% 0,62
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,80
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|7,03
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.606
|10.802
|19,00
|
|Yarım
|5.303
|5.426
|9,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-0,19
|
Seans Raporu
11:38
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