***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.09.2021 13:55
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965124
BIST
15:171.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -20,40
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.379
15:178,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0924
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
15:1710,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0675
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:17497,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,48
|Açılış
|: 497,38
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:17
|YEOTK
|73,20
|161.807.663
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.519.318
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.795.561
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.393.115
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,95
|30.134.637
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,15
|12.356.056
|% -9,14
|
|DESPC
|9,83
|16.140.550
|% -7,70
|
|DIRIT
|5,05
|103.648
|% -7,34
|
|KIMMR
|3,97
|776.141.419
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,32
|404.730.427
|% -2,93
|
|TUPRS
|110,60
|350.192.584
|% -0,54
|
|BIOEN
|38,76
|244.279.812
|% 5,21
|
|EKGYO
|1,80
|222.275.115
|% -1,10
|
|KIMMR
|3,97
|776.141.419
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,80
|222.275.115
|% -1,10
|
|ODAS
|1,36
|81.537.411
|% -1,45
|
|VAKBN
|3,27
|127.231.551
|% -2,10
|
|TSPOR
|3,42
|97.740.321
|% 5,56
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8497
|8,8543
|% 1,05
|
|Euro
|10,3692
|10,3766
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,0590
|12,1195
|% 0,62
|
|Frank
|9,5304
|9,5878
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3510
|2,3628
|% 0,94
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|5,62
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,78
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|40,54
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|19,61
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|77,18
|77,18
|-0,05
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:28EPLAS
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 305 adet işlem
-
15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 45 kaybederek (% -1.57 ) 1, 475
-
15:27XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 9, 035.00 milyon TL de
-
15:26ESCOM
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 425 adet işlem
-
15:24KIMMR
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 422, 645 adet işlem