***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2021 12:57
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966379
BIST
12:561.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:568,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:5610,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0355
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:56499,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,96
|Açılış
|: 499,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.334.510
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.991.556
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.310.295
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.775.549
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.437.602
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.724.943
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.468.780
|% -9,83
|
|YAPRK
|31,38
|36.196.649
|% -3,86
|
|CRFSA
|46,64
|28.846.138
|% -3,48
|
|MAREN
|9,88
|529.266.057
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|486.502.729
|% 0,75
|
|THYAO
|14,12
|369.987.866
|% 0,50
|
|TUPRS
|115,30
|350.397.420
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,41
|260.370.833
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|260.370.833
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,79
|106.260.972
|% 1,13
|
|MAREN
|9,88
|529.266.057
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|486.502.729
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,43
|131.231.999
|% -0,58
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8721
|8,8751
|% 0,22
|
|Euro
|10,3050
|10,3111
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,0162
|12,0764
|% 0,47
|
|Frank
|9,5113
|9,5686
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% 0,18
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-10,47
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|0,03
|