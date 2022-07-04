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***YUNSA* *YGGYO* *ODAS* *HEDEF* *EUREN* *IZMDC* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

04.07.2022 18:10
***YUNSA* *YGGYO* *ODAS* *HEDEF* *EUREN* *IZMDC* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Ti


***YUNSA******YGGYO******ODAS******HEDEF******EUREN******IZMDC******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EUREN, GUBRF, HEDEF, IZMDC, ODAS, YGGYO, YUNSA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
EUREN 1 EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E TUĞBA DEĞER 7.700,000
GUBRF 2 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. y satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041300


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GEREL 4,62 49.307.907 % 10,00  
RTALB 7,02 79.492.897 % 9,86  
GZNMI 46,20 39.019.224 % 9,79  
CANTE 43,28 53.146.803 % 8,20  
OYAYO 10,29 15.063.625 % 8,20  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,9400 16,9732 % 0,87  
Euro 17,3901 17,4311 % -0,60  
Sterlin 20,1982 20,2995 % -0,43  
Frank 17,4319 17,5369 % 0,08  
Riyal 4,5000 4,5226 % 0,76  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 -39,32  
Altın Gr. 962 962 -15,29  
Cumhuriyet 6.489 6.587 -52,00  
Tam 6.454 6.575 -51,00  
Yarım 3.159 3.215 -25,00  
Çeyrek 1.582 1.607 -12,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,25 -0,73  
Gümüş Gr. 10,44 10,45 -0,36  
B. Petrol 102 102 -11,38  
Seans Raporu 18:05
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