***YUNSA* *YGGYO* *ODAS* *HEDEF* *EUREN* *IZMDC* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YUNSA******YGGYO******ODAS******HEDEF******EUREN******IZMDC******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler EUREN, GUBRF, HEDEF, IZMDC, ODAS, YGGYO, YUNSASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***EUREN 1 EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E TUĞBA DEĞER 7.700,000GUBRF 2 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. y satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041300BIST