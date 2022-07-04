***YUNSA* *YGGYO* *ODAS* *HEDEF* *EUREN* *IZMDC* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.07.2022 18:10
***YUNSA******YGGYO******ODAS******HEDEF******EUREN******IZMDC******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EUREN, GUBRF, HEDEF, IZMDC, ODAS, YGGYO, YUNSA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
EUREN 1 EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E TUĞBA DEĞER 7.700,000
GUBRF 2 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. y satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041300
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1492
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1067
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05963,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -14,57
|Açılış
|: 963,21
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9400
|16,9732
|% 0,87
|
|Euro
|17,3901
|17,4311
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,1982
|20,2995
|% -0,43
|
|Frank
|17,4319
|17,5369
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5000
|4,5226
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-39,32
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-15,29
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.454
|6.575
|-51,00
|
|Yarım
|3.159
|3.215
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.607
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|-0,36
|
|B. Petrol
|102
|102
|-11,38
|