***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2023 09:18
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve 1214 nolu kararı ile
Denetim Komitesi'nin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48 B Blok, Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçi olarak Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129635
BIST
18:104.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
0
En Düşük
0
18:1019,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0344
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,1829
En Düşük
19,1200
18:1020,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0875
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
20,8882
En Düşük
20,7260
18:101.212,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.212,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.212,74
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:10
|UZERB
|183,00
|1.515.423
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,60
|149.451
|% 0,00
|
|SUMAS
|90,85
|406.736
|% 0,00
|
|TLMAN
|52,00
|9.690.244
|% 0,00
|
|TDGYO
|4,44
|31.562.540
|% 0,00
|
|UZERB
|183,00
|1.515.423
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,60
|149.451
|% 0,00
|
|SUMAS
|90,85
|406.736
|% 0,00
|
|TLMAN
|52,00
|9.690.244
|% 0,00
|
|TDGYO
|4,44
|31.562.540
|% 0,00
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% 0,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% 0,00
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 0,00
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 0,00
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 0,00
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,07
|1.496.827.727
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1487
|19,1545
|% 0,18
|
|Euro
|20,8049
|20,8460
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,5200
|23,6379
|% 0,10
|
|Frank
|20,7861
|20,9113
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0843
|5,1098
|% 0,08
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,80
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.211
|1,93
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.171
|8.277
|1,00
|
|Yarım
|4.006
|4.050
|0,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.025
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,12
|
|B. Petrol
|77,66
|77,66
|0,07
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem