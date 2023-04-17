***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
17.04.2023 09:28
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Arsa Değerlemesi
Rapor Tarihi
14.04.2023
Açıklamalar
Şirket aktifinde yer alan maddi duran varlıklardan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın üzerinde kurulu bulunduğu arsanın yeniden değerlendirilmesine yönelik Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan rapor 14.04.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir. Değerleme sonucu oluşan yeni değer TFRS'ye göre hazırlanacak 31.03.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139123
BIST
11:225.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,49
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:2219,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:2221,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0382
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:221.253,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.253,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|3.526.447
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.182.893
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.307.575.454
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.747.834
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|67.158.207
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,92
|14.467.513
|% -7,23
|
|LIDER
|112,00
|15.327.350
|% -6,67
|
|SONME
|31,26
|6.369.993
|% -5,56
|
|KRGYO
|18,80
|6.283.237
|% -5,19
|
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.307.575.454
|% 9,99
|
|THYAO
|134,80
|1.199.843.918
|% 0,30
|
|GESAN
|83,90
|569.697.524
|% -2,33
|
|AKBNK
|17,86
|554.925.221
|% 1,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,85
|322.974.963
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,48
|110.823.434
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,20
|199.569.094
|% 3,79
|
|ISCTR
|12,22
|440.477.165
|% 0,83
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3667
|19,3821
|% 0,16
|
|Euro
|21,2773
|21,3220
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,9580
|24,0782
|% 0,03
|
|Frank
|21,5932
|21,7233
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1505
|5,1763
|% 0,14
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.794
|8.884
|93,00
|
|Yarım
|4.295
|4.347
|45,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,14
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-0,13
|