***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa DeğerlemesiRapor Tarihi14.04.2023AçıklamalarŞirket aktifinde yer alan maddi duran varlıklardan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın üzerinde kurulu bulunduğu arsanın yeniden değerlendirilmesine yönelik Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan rapor 14.04.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir. Değerleme sonucu oluşan yeni değer TFRS'ye göre hazırlanacak 31.03.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139123BIST