***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
23.02.2023 06:09
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116208
BIST
11:385.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 15,17
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.116
En Düşük
5.044
11:3818,8797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
11:3820,0400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
11:381.110,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.110,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:35
|BAGFS
|30,58
|64.201.911
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|71.117.910
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|37.060.719
|% 9,99
|
|KONYA
|3.867,00
|115.565.012
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.838.610
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|42.570.093
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|11.304.550
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,08
|2.475.705.226
|% -6,64
|
|EREGL
|44,94
|1.384.252.442
|% -1,23
|
|THYAO
|138,50
|1.355.369.257
|% 1,54
|
|AKBNK
|16,45
|1.231.727.753
|% 2,43
|
|ASTOR
|32,78
|1.077.691.558
|% 5,54
|
|KRDMD
|21,08
|2.475.705.226
|% -6,64
|
|EKGYO
|8,13
|691.495.262
|% 1,12
|
|AKBNK
|16,45
|1.231.727.753
|% 2,43
|
|IZMDC
|6,08
|416.198.080
|% -6,46
|
|YKBNK
|9,40
|505.768.410
|% 2,62
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8747
|18,8785
|% 0,03
|
|Euro
|20,0376
|20,0457
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6825
|22,7962
|% 0,11
|
|Frank
|20,1874
|20,3090
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0158
|5,0410
|% 0,01
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,50
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.590
|7.649
|8,00
|
|Yarım
|3.708
|3.743
|4,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|0,05
|