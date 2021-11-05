***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 185.655.754 244.169.661 85.652.779 75.597.517Satışların Maliyeti24 -154.015.666 -187.541.303 -59.299.478 -55.357.307TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.640.088 56.628.358 26.353.301 20.240.210BRÜT KAR (ZARAR)31.640.088 56.628.358 26.353.301 20.240.210Genel Yönetim Giderleri26 -9.300.860 -7.929.670 -3.153.810 -3.078.747Pazarlama Giderleri26 -15.792.944 -22.857.577 -6.352.829 -5.566.897Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -2.039.961 -2.272.368 -761.509 -861.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 10.548.979 30.784.071 2.866.306 13.057.685Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -19.048.668 -25.736.307 -5.445.203 -8.862.360Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.725.244 -2.228.640 514.988 -555.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.268.122 26.387.867 14.021.244 14.373.171Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.313.305 3.033.990 0 3.033.990FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-954.817 29.421.857 14.021.244 17.407.161Finansman Giderleri29 -2.857.555 -15.796.283 -1.256.551 -7.736.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.812.372 13.625.574 12.764.693 9.670.851Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 2.617.144 -2.390.454 -1.428.576 -2.150.726Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 2.617.144 -2.390.454 -1.428.576 -2.150.726SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.195.228 11.235.120 11.336.117 7.520.125DÖNEM KARI (ZARARI)-1.195.228 11.235.120 11.336.117 7.520.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.195.228 11.235.120 11.336.117 7.520.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.965.671 26.615.767Dönem Karı (Zararı)-1.195.228 11.235.120Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32 -1.195.228 11.235.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.487.924 29.940.591Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 11.247.356 9.332.357Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.445.753 841.826Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.445.753 841.826Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.460.081 6.223.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 3.838.647 4.465.141Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8,22 -378.566 1.758.108Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.334.243 7.211.497Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -1.054.182 -321.332Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 6.388.425 7.532.829Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.933.111 13.391.188Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.717.450Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.717.450Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -2.617.144 2.390.455Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler15.2 935.919 1.100.779Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.313.305 -3.033.990Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27,29 -1.313.305 -3.033.990Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler61.910 -5.799.320İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.957.048 -14.159.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.777.905 18.675.825Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.164.207 -4.145.463Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)952.787 1.942.597Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.409.839 -45.852.486İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.409.839 -45.852.486Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.950.234 2.298.507Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 1.872.553Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.688.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.672.204 2.361.191Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-167.982 2.361.191Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.840.186Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.335.648 27.016.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -3.661.061 -1.608.526Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -17.320 156.753Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 4.308.404 1.050.959YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.020.298 -9.175.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.313.305 3.051.710Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.313.305 3.051.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.486.905 -12.322.732Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.621.759 -7.901.440Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15.2 -3.865.146 -4.421.292Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri15.2 153.302 95.971FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.573.513 5.277.863Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri149.436.160 193.652.626Kredilerden Nakit Girişleri18 149.436.160 193.652.626Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.212.483 -180.938.107Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -133.212.483 -175.571.689Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları18 0 -5.366.418Ödenen Temettüler18 -24.000.000 -608.302Ödenen Faiz18 -13.851.372 -7.092.744Alınan Faiz29 1.054.182 264.390YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.628.140 22.718.579Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.558.955 954.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.069.185 23.673.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.708.259 11.760.641DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.639.074 35.434.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 66.639.074 68.708.259Ticari Alacaklar8 54.736.156 37.483.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 54.736.156 37.483.610Diğer Alacaklar9 1.505.832 1.556.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.505.832 1.556.515Stoklar10 113.545.318 108.997.736Peşin Ödenmiş Giderler12 1.278.764 2.726.618Diğer Dönen Varlıklar22 9.215.176 9.116.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 9.215.176 9.116.221ARA TOPLAM246.920.320 228.588.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR246.920.320 228.588.959DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 50.543.162 54.095.150Kullanım Hakkı Varlıkları15.1 4.565.770 5.682.323Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.2 22.088.143 23.098.402Peşin Ödenmiş Giderler12 538.210 43.143İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 538.210 43.143Ertelenmiş Vergi Varlığı31 15.507.903 12.443.633TOPLAM DURAN VARLIKLAR93.243.188 95.362.651TOPLAM VARLIKLAR340.163.508 323.951.610KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 129.439.908 98.246.321İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.549.250 24.344.671Banka Kredileri7 15.490.781 16.768.933Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 6.058.469 7.575.738İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar107.890.658 73.901.650Banka Kredileri18 106.133.810 72.271.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.756.848 1.629.716Ticari Borçlar48.524.666 37.114.827İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 48.524.666 37.114.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 6.619.665 2.908.394Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.913.202 4.177.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.913.202 4.177.473Kısa Vadeli Karşılıklar22 10.833.155 5.774.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 9.023.692 5.312.130Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.809.463 462.784Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 408.806 321.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 408.806 321.669ARA TOPLAM202.739.402 148.543.598TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER202.739.402 148.543.598UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 40.296.594 55.030.801İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 23.584.136 40.956.234Banka Kredileri7 0 13.374.533Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 23.584.136 27.581.701İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 16.712.458 14.074.567Banka Kredileri18 13.889.983 10.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 2.822.475 4.074.567Uzun Vadeli Karşılıklar21 23.958.037 21.309.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 23.958.037 21.309.022TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.254.631 76.339.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER266.994.033 224.883.421ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.169.475 99.068.189Ödenmiş Sermaye23 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları23 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 -7.302.434 -5.805.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 4.652.248 3.858.832Yabancı Para Çevrim Farkları23 4.652.248 3.858.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 16.326.616 28.487.872Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları777.450 2.602.356Net Dönem Karı veya Zararı32 -1.195.228 10.013.838TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.169.475 99.068.189TOPLAM KAYNAKLAR340.163.508 323.951.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.768 1.661.679 11.235.120 12.988.567 12.988.567Dönem Karı (Zararı)11.235.120 11.235.120 11.235.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)91.768 1.661.679 1.753.447 1.753.447Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-608.302 -608.302 -608.302Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-549.909 -549.909 -549.909Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -5.849.759 4.008.391 -549.909 28.487.872 2.602.356 11.235.120 99.844.894 99.844.894Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.013.838 -10.013.838 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.496.902 793.416 489.918Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -1.944.028 114.710 945.117 612.397Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler447.126 -22.942 -217.377 -122.479Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 447.126 -22.942 -217.377 -122.479Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar793.416 1.111.770 -10.333 1.057.364Yabancı Para Çevrim Farkları23 793.416 1.661.679 -10.333 1.176.389Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-705.012 -152.596Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-705.012 -152.596Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 155.103 0 33.571Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 155.103 33.571DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-703.486 1.203.538 717.407 1.547.282TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.898.714 12.438.658 12.053.524 9.067.407Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.898.714 12.438.658 12.053.524 9.067.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975029BIST