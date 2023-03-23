***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Şubat 2022 tarihli ve 1177 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" hususunda, 2023 yılına dair finansal iş sonuçları beklentilerinin ve yatırım planlamalarının, ekteki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127489BIST