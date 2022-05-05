***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.03.2022Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No: 109AGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi.6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 4., 9., 12. ve 19. maddelerinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.11 - Denetçinin seçimi.12 - Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.14 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte pdf olarak verilmektedir.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 14.04.2022.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Esas Sözleşme Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli toplantısında,Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının 14 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No:109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.yunsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Genel Kurul Toplantıları" bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.5 Mayıs 202214 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 27 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 5 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026668BIST