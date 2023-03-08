***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2023 17:49
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Artırılması ile ilgili SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın arttırılması ile ilgili olarak 08.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121752
BIST
17:595.438
En Yüksek
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17:5920,0241
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En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
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|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
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|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
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|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
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|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
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|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|OYAKC
|42,62
|3.325.188.844
|% -5,12
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|TSKB
|4,84
|734.047.604
|% 7,56
|
|SNGYO
|3,38
|504.333.557
|% 2,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9340
|18,9439
|% 0,12
|
|Euro
|20,0149
|20,0241
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,3120
|22,4239
|% 0,01
|
|Frank
|20,0197
|20,1403
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0295
|5,0547
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.824
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,08
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.551
|7.618
|35,00
|
|Yarım
|3.689
|3.728
|17,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.864
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,13
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|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,08
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|B. Petrol
|82,73
|82,73
|-0,56
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