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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

21.09.2023 18:31
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/07/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
28/07/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/09/2023
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş (Kobirate) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 21.09.2023 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,59 (%85,90) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Rapora ayrıca şirketimizin www.yunsa.com internet sitesinden de ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
85,94 89,99 89,26 81,56 8,59




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196722


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