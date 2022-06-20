***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDokuma TezgahıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24 Ocak 2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli1.040.000 EUR (17 Haziran 2022 Tarihli TCMB EUR/TRY Karşılığı 18.933.928 TL)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)65Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)41İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Alım KoşullarıVadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAralık, 2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriDokuma Tezgahı Modernizasyonu, Kapasite Artırımı, Üretim Kalitesi ve Enerji Verimliliği ArtışıKarşı TarafPicanol NVKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYasal zorunluluk bulunmadığından, ilk kullanıcısı olduğumuz dokuma tezgahlarına ilişkin değerleme çalışması yapılmamıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 24 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden başlatılan planlı yatırım çalışmaları sonucu dokuma tezgahı kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımı için üretici firma ile anlaşma sağlanmıştır.Airjet ve rapierli dokuma tezgahları yatırımımız ile enerji tasarrufunda ve çalışan verimliliğinde artış, teknik firede düşüş, birim zamanda alınan çıktı miktarının ve üretim kapasitesinin artışı ve bunlara bağlı olarak birim maliyetlerde azalış beklenmektedir.2022 yılı Aralık ayında kurulumu tamamlanması planlanan makine yatırımımıza ilişkin detayları kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038164BIST