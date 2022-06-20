***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
20.06.2022 08:26
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dokuma Tezgahı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24 Ocak 2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
1.040.000 EUR (17 Haziran 2022 Tarihli TCMB EUR/TRY Karşılığı 18.933.928 TL)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
5
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
65
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
41
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
6
Alım Koşulları
Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Aralık, 2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Dokuma Tezgahı Modernizasyonu, Kapasite Artırımı, Üretim Kalitesi ve Enerji Verimliliği Artışı
Karşı Taraf
Picanol NV
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yasal zorunluluk bulunmadığından, ilk kullanıcısı olduğumuz dokuma tezgahlarına ilişkin değerleme çalışması yapılmamıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden başlatılan planlı yatırım çalışmaları sonucu dokuma tezgahı kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımı için üretici firma ile anlaşma sağlanmıştır.
Airjet ve rapierli dokuma tezgahları yatırımımız ile enerji tasarrufunda ve çalışan verimliliğinde artış, teknik firede düşüş, birim zamanda alınan çıktı miktarının ve üretim kapasitesinin artışı ve bunlara bağlı olarak birim maliyetlerde azalış beklenmektedir.
2022 yılı Aralık ayında kurulumu tamamlanması planlanan makine yatırımımıza ilişkin detayları kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038164
BIST