***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali İşler Direktörü görevini yürütmekte olan Savaş Kölemen 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. 01 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yünsa Mali İşler Direktörlüğü görevine Semih Utku atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939228BIST