***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 08:33
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler Direktörü görevini yürütmekte olan Savaş Kölemen 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. 01 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yünsa Mali İşler Direktörlüğü görevine Semih Utku atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939228
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.424
En Düşük
1.424
18:058,4894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
18:0510,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
18:05522,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,74
|Açılış
|: 522,32
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,20
|38.226.738
|% 16,35
|
|BALAT
|6,58
|420.098
|% 9,85
|
|CASA
|154,00
|2.146.849
|% 6,80
|
|EUYO
|5,07
|5.016.904
|% 6,74
|
|YAYLA
|4,00
|40.216.761
|% 3,90
|
|AYCES
|69,00
|99.291
|% -9,21
|
|ODAS
|2,15
|3.713.787
|% -6,93
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|RAYSG
|9,52
|6.169
|% -4,90
|
|SONME
|39,00
|42.900
|% -4,08
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,00
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% 0,00
|
|PGSUS
|83,15
|337.462.603
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4848
|8,4894
|% -0,03
|
|Euro
|10,3839
|10,3926
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0412
|12,1016
|% 0,06
|
|Frank
|9,4066
|9,4633
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2553
|2,2666
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,88
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,32
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,26
|70,26
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:12YAYLA
Yüzde 14.29 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 613, 867 adet işlem
-
10:11EUYO
Yüzde 17.36 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 872 adet işlem
-
10:10SNGYO
Yüzde 7.92 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 223, 850 adet işlem
-
10:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, GUBRF, SISE
-
10:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SAHOL, THYAO