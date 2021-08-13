***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 18:11
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının kısa ve orta vadede piyasalar üzerindeki yansımaları da göz önünde bulundurularak sabit maliyetleri azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen yatırımlar ve otomasyon çalışmaları doğrultusunda Şirketin iş süreçlerinin ve çalışan kadrolarının gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması sonucu 13.08.2021 tarihi itibariyle personel sayımız 935 kişi olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958031
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,87
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5174
|8,5190
|% -0,26
|
|Euro
|10,0398
|10,0629
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7759
|11,8350
|% 0,14
|
|Frank
|9,2693
|9,3251
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|26,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,13
|
|B. Petrol
|70,11
|70,11
|-1,20
|