***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan salgının kısa ve orta vadede piyasalar üzerindeki yansımaları da göz önünde bulundurularak sabit maliyetleri azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen yatırımlar ve otomasyon çalışmaları doğrultusunda Şirketin iş süreçlerinin ve çalışan kadrolarının gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması sonucu 13.08.2021 tarihi itibariyle personel sayımız 935 kişi olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958031BIST