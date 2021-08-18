***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 18:14
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin personel sayısı, kamuoyuna açıklanan son bilanço tarihindeki personel sayısına göre "%10 ve katları" referansını geçip 865 kişiye düşmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959055
BIST
17:201.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,75
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:208,5227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0747
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:209,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0750
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:20487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,11
|Açılış
|: 487,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DMSAS
|8,04
|116.366.233
|% 17,03
|
|PENTA
|89,85
|16.514.717
|% 16,24
|
|DOBUR
|23,28
|2.731.996
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,35
|98.501.534
|% 12,24
|
|ESCAR
|20,24
|92.351.545
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,54
|38.923.640
|% -7,46
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BRYAT
|388,40
|123.519.040
|% -6,52
|
|ALKIM
|15,67
|119.122.514
|% -6,06
|
|GARAN
|9,34
|955.413.719
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|694.215.488
|% -3,86
|
|EREGL
|18,64
|549.694.091
|% -2,15
|
|SISE
|8,72
|531.720.168
|% 1,16
|
|THYAO
|12,27
|524.490.136
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,86
|377.385.279
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|185.181.080
|% 5,19
|
|GARAN
|9,34
|955.413.719
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,55
|250.430.683
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,73
|694.215.488
|% -3,86
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5187
|8,5227
|% 0,88
|
|Euro
|9,9772
|9,9899
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,6183
|11,6766
|% 0,27
|
|Frank
|9,2451
|9,3008
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2651
|2,2764
|% 0,84
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,39
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|6,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|2,60
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|1,26
|
|Çeyrek
|781
|798
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-1,60
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:32SELVA
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 528, 686 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 08 kaybederek (% -0.26 ) 1, 558
-
17:31XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 10, 567.00 milyon TL de
-
17:31ULUUN
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 287, 942 adet işlem
-
17:30ALARK
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 732, 311 adet işlem