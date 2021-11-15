***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 13:43
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 15.11.2021 tarih 1162 sayılı toplantısında Nuri Refik Düzgören'in Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına oy birliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977708
BIST
17:591.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 64,81
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:5910,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0710
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0755
En Düşük
9,9378
17:5911,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0810
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5335
En Düşük
11,4087
17:59600,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,94
|Açılış
|: 600,91
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKAB
|39,02
|254.241.284
|% 9,98
|
|GARFA
|13,80
|7.692.174
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|26.129.027
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.823.497
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|785.407.258
|% 9,93
|
|PENTA
|175,80
|33.047.533
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.520.467
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,24
|801.123.050
|% -8,54
|
|VAKFN
|5,85
|148.615.969
|% -8,31
|
|OYLUM
|8,99
|42.872.529
|% -7,61
|
|THYAO
|17,61
|3.536.742.162
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.097.943.337
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,76
|1.475.795.120
|% 3,33
|
|SISE
|9,94
|1.351.818.864
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.823.497
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.520.467
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|872.720.829
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|624.548.433
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,18
|623.664.842
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.541.967
|% 9,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0722
|10,0770
|% 0,77
|
|Euro
|11,5227
|11,5335
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,4488
|13,5162
|% 0,51
|
|Frank
|10,8694
|10,9349
|% 0,47
|
|Riyal
|2,6704
|2,6838
|% 0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-5,71
|
|Altın Gr.
|602
|602
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|-1,20
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR