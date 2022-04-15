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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2022 17:55
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan 2022 tarih ve 1184 numaralı kararı ile, 
14 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:
Mustafa SÜRMEGÖZ            : Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir DEMİRKIRAN               : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Temel Tayyar YEŞİL              : Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Adnan SÜRMEGÖZ     : Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cevat ACAR               : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Ahmet YARIZ                         : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021189


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