***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan 2022 tarih ve 1184 numaralı kararı ile,14 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:Mustafa SÜRMEGÖZ : Yönetim Kurulu BaşkanıTahir DEMİRKIRAN : Yönetim Kurulu Başkan VekiliTemel Tayyar YEŞİL : Yönetim Kurulu ÜyesiTaha Adnan SÜRMEGÖZ : Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet Cevat ACAR : Yönetim Kurulu Üyesi-BağımsızAhmet YARIZ : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021189BIST