***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 17:55
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan 2022 tarih ve 1184 numaralı kararı ile,
14 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:
Mustafa SÜRMEGÖZ : Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir DEMİRKIRAN : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Temel Tayyar YEŞİL : Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Adnan SÜRMEGÖZ : Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cevat ACAR : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Ahmet YARIZ : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021189
BIST
17:482.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,88
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:4814,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0368
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:4815,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:48929,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,95
|Açılış
|: 929,06
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:46
|IHAAS
|16,94
|18.398.843
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.347.910
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.347.310
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.373.333
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|61.121.365
|% -7,55
|
|PKART
|17,24
|13.390.729
|% -5,27
|
|OYLUM
|2,32
|8.283.325
|% -4,92
|
|ITTFH
|1,56
|90.335.699
|% -4,29
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|GARAN
|13,85
|2.295.982.336
|% 1,09
|
|THYAO
|37,74
|1.989.066.055
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.558.714.619
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,21
|1.276.442.888
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,42
|1.261.184.289
|% -2,69
|
|EKGYO
|2,94
|1.558.714.619
|% -1,34
|
|TSKB
|1,89
|569.194.669
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.276.442.888
|% 1,36
|
|ODAS
|2,33
|567.860.731
|% 0,87
|
|GARAN
|13,85
|2.295.982.336
|% 1,09
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6364
|14,6412
|% 0,26
|
|Euro
|15,8239
|15,8476
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,0638
|19,1594
|% 0,07
|
|Frank
|15,4690
|15,5622
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8911
|3,9107
|% 0,18
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|