***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin personel sayısı, istihdamın planlı bir şekilde iş hacmine paralel olarak artırılması sonucunda kamuoyuna açıklanan son bilanço tarihindeki personel sayısına göre "%10 ve katları" referansını geçip 985 kişiye ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034960BIST