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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 09:21
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022 - 20.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20.06.2022 tarihindeki Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılan Dokuma Tezgah Yatırımı tamamlanmış olup, tezgahlar devreye alınmıştır.
Bu yatırım ile enerji tasarrufunda ve çalışan verimliliğinde artış, teknik firede düşüş, birim zamanda alınan çıktı miktarı ve üretim kapasitesinin artışı ve bunlara bağlı olarak da birim üretim maliyetlerinde azalış beklenmektedir.
03.03.2022 tarihindeki Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılan 'Boyahane Makine ve Ekipman Modernizasyonu' yatırımı montaj ve kurulum süreçlerinde de son aşamaya gelinmiştir. Şubat ayı içerisinde deneme üretimleri yapılmaya başlanıp ay sonuna kadar da devreye alınması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101692


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