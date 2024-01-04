***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.07.2023 tarihindeki Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılan 18 adet rapierli ve 6 adet airjet olmak üzere toplam 24 adet Picanol marka dokuma tezgâh yatırımı tamamlanmış olup, tezgâhlar bugün itibariyle devreye alınmıştır.Bu yatırım ile enerji tasarrufunda ve çalışan verimliliğinde artış, teknik firede düşüş, birim zamanda alınan çıktı miktarı ve üretim kapasitesinin artışı ve bunlara bağlı olarak da birim üretim maliyetlerinde azalış beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232692BIST