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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2023 18:22
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 29.160.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
YUNSA, TRAYUNSA91B5 29.160.000 30.840.000,000 105,76131 YUNSA, TRAYUNSA91B5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 29.160.000 30.840.000,000 105,76131

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 30.657.865,47
Emisyon Primi (TL) 92.957,32
Diğer Kar Yedekleri (TL) 89.177,21


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 30.840.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YUNSA - Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157368


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Tam 9.828 10.096 50,52  
Yarım 4.834 4.920 51,00  
Çeyrek 2.409 2.456 22,00  
Gümüş.Ons 24,29 24,31 0,86  
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