***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK onaylı iç kaynakların detayı belirtilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 29.160.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviYUNSA, TRAYUNSA91B5 29.160.000 30.840.000,000 105,76131 YUNSA, TRAYUNSA91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 29.160.000 30.840.000,000 105,76131Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.08.2023İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 30.657.865,47Emisyon Primi (TL) 92.957,32Diğer Kar Yedekleri (TL) 89.177,21Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.07.2023SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 30.840.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 27 Temmuz 2023 tarih ve 2023/42 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 2 Ağustos 2023'tür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 _Onaylı Tadil Metni_.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177665BIST