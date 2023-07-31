***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.07.2023 18:27
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK onaylı iç kaynakların detayı belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 29.160.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
YUNSA, TRAYUNSA91B5 29.160.000 30.840.000,000 105,76131 YUNSA, TRAYUNSA91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 29.160.000 30.840.000,000 105,76131
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.08.2023
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 30.657.865,47
Emisyon Primi (TL) 92.957,32
Diğer Kar Yedekleri (TL) 89.177,21
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 30.840.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 27 Temmuz 2023 tarih ve 2023/42 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 2 Ağustos 2023'tür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 _Onaylı Tadil Metni_.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177665
BIST