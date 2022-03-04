***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2022 16:00
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MUSTAFA SÜRMEGÖZ 8.439.253,50 TRY 57,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007295
BIST
17:321.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -23,99
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:3214,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1551
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:3215,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0603
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:32894,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 15,70
|Açılış
|: 894,77
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
895,10
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:32
|AVOD
|1,44
|21.334.734
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|267.116.638
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.314.329
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|40.701.555
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.698.142
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,04
|64.644.481
|% -6,46
|
|DOCO
|1.233,00
|26.175.337
|% -5,63
|
|ACSEL
|24,12
|22.461.791
|% -5,49
|
|ATAGY
|4,15
|561.375
|% -5,47
|
|KRDMD
|13,55
|4.287.058.982
|% -0,44
|
|EREGL
|34,18
|2.484.102.091
|% -3,28
|
|THYAO
|25,42
|1.848.854.484
|% -2,00
|
|ASELS
|24,34
|1.432.329.089
|% 2,18
|
|GARAN
|11,90
|1.405.179.660
|% 1,02
|
|ODAS
|1,46
|506.698.142
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,55
|4.287.058.982
|% -0,44
|
|DOHOL
|2,90
|803.299.354
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,65
|654.271.734
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,06
|299.866.061
|% 1,98
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2614
|14,2693
|% 1,10
|
|Euro
|15,5633
|15,5837
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,8017
|18,8960
|% 0,17
|
|Frank
|15,4381
|15,5311
|% 0,89
|
|Riyal
|3,7893
|3,8083
|% 1,04
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|13,87
|
|Altın Gr.
|893
|893
|14,30
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,61
|
Seans Raporu
17:32
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17:47SANEL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 78 kaybederek (% -0.91 ) 1, 818
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