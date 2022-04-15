***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA SÜRMEGÖZ Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilTAHİR DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTEMEL TAYYAR YEŞİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli Değil Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkan V. Murahhas Aza Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTAHA ADNAN SÜRMEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim KomitesiAHMET YARIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi ÜyesiAHMET CEVAT ACAR 26.11.2019 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021188BIST