***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA SÜRMEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilTAHA ADNAN SÜRMEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.04.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHMET YARIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1009312 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiAHMET CEVAT ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.11.2019 İcrada Görevli Değil İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1009312 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152803BIST