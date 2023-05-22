***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.05.2023 17:41
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SÜRMEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
TAHA ADNAN SÜRMEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.04.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET YARIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1009312 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
AHMET CEVAT ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.11.2019 İcrada Görevli Değil İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1009312 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152803
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0558
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
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22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.258,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.258,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8269
|19,8311
|% 0,09
|
|Euro
|21,4556
|21,4733
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5652
|24,6884
|% -0,08
|
|Frank
|21,9929
|22,1254
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2715
|5,2979
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-3,26
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.667
|60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.313
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,24
|76,24
|0,65
|
Seans Raporu
18:00
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17:59DOBUR
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 516 adet işlem
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Endeks 4, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 45, 839.00 milyon TL de
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