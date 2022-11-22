***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 12:12
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081567
BIST
12:264.676
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 105,83
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.680
En Düşük
4.567
12:2618,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
12:2619,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0865
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1678
En Düşük
19,0421
12:261.044,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.044,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,88
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler12:25
|PRDGS
|13,86
|112.405.650
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|KONTR
|211,30
|1.056.175.755
|% 9,99
|
|ALFAS
|94,10
|15.979.497
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|50.774.136
|% 9,98
|
|SILVR
|17,34
|10.214.058
|% -9,97
|
|ETYAT
|7,00
|7.323.886
|% -6,67
|
|BSOKE
|4,70
|61.405.405
|% -5,43
|
|SODSN
|28,00
|60.228
|% -5,28
|
|BRLSM
|27,54
|482.637.810
|% -5,17
|
|THYAO
|108,30
|3.484.587.302
|% 1,31
|
|SASA
|145,40
|3.382.840.463
|% 6,99
|
|EREGL
|39,38
|3.264.150.083
|% 4,46
|
|HEKTS
|39,48
|2.899.550.935
|% 5,56
|
|PETKM
|15,94
|2.412.627.898
|% 4,25
|
|EKGYO
|5,87
|1.702.485.020
|% 1,56
|
|PETKM
|15,94
|2.412.627.898
|% 4,25
|
|KRDMD
|13,47
|1.957.772.423
|% 2,43
|
|YKBNK
|11,33
|1.547.354.177
|% -0,70
|
|TSKB
|3,45
|402.022.944
|% 0,29
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6244
|18,6301
|% 0,05
|
|Euro
|19,1589
|19,1700
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,9876
|22,0979
|% 0,21
|
|Frank
|19,3844
|19,5012
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,02
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|5,55
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-3,00
|
|Tam
|7.007
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.404
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,67
|0,18
|
|B. Petrol
|87,99
|87,99
|0,54
|