***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:09
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100860
BIST
13:454.656
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -72,97
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:4518,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:4520,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0369
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:451.137,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.137,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:45
|SDTTR
|62,30
|11.584.311
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.253.902
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,10
|326.129.338
|% 8,23
|
|RODRG
|31,26
|13.256.436
|% 6,54
|
|ALFAS
|234,00
|97.024.452
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,68
|12.975.621
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|BEYAZ
|17,22
|27.894.951
|% -9,84
|
|DURDO
|39,40
|16.357.220
|% -9,76
|
|THYAO
|127,30
|7.251.504.300
|% 1,60
|
|KRDMD
|17,43
|4.659.265.565
|% 1,40
|
|ASELS
|52,25
|3.259.155.141
|% -1,04
|
|EREGL
|36,80
|3.091.886.346
|% -0,11
|
|KOZAL
|506,10
|2.544.953.091
|% -2,45
|
|EKGYO
|7,92
|2.260.947.328
|% -1,98
|
|KRDMD
|17,43
|4.659.265.565
|% 1,40
|
|YKBNK
|8,43
|1.888.188.615
|% -1,86
|
|PETKM
|16,13
|1.914.236.399
|% -3,24
|
|SKBNK
|2,49
|286.709.755
|% -2,35
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7812
|18,7844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2199
|20,2271
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7814
|22,8957
|% 0,21
|
|Frank
|20,0622
|20,1831
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,05
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,21
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,93
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|0,88
|