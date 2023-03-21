***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 13:32
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126702
BIST
15:144.916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -59,76
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1419,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1420,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1822
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:141.201,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,92
|Açılış
|: 1.201,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:12
|AKFYE
|14,33
|3.078.213
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.531.892
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.579.656
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.278.870
|% 9,93
|
|DENGE
|2,18
|61.921.121
|% 7,92
|
|GLRYH
|8,40
|97.970.633
|% -9,77
|
|AKGRT
|2,65
|173.536.173
|% -8,62
|
|AVOD
|2,93
|130.089.520
|% -8,44
|
|MNDRS
|7,38
|145.738.819
|% -7,98
|
|EPLAS
|47,46
|41.760.559
|% -7,49
|
|ASTOR
|61,35
|6.739.270.761
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,32
|2.859.169.385
|% 7,47
|
|ISCTR
|14,00
|2.209.495.985
|% 0,00
|
|THYAO
|123,10
|2.066.530.392
|% -2,38
|
|KOZAL
|20,42
|1.945.829.367
|% -2,20
|
|ISCTR
|14,00
|2.209.495.985
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,68
|828.668.355
|% -1,91
|
|ASTOR
|61,35
|6.739.270.761
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,32
|2.859.169.385
|% 7,47
|
|METRO
|1,99
|190.949.859
|% 4,74
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0217
|19,0258
|% 0,11
|
|Euro
|20,5244
|20,5393
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2431
|23,3596
|% -0,13
|
|Frank
|20,5137
|20,6372
|% 0,65
|
|Riyal
|5,0484
|5,0738
|% 0,08
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-15,46
|
|Altın Gr.
|1.202
|1.202
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.117
|8.199
|-43,00
|
|Yarım
|3.979
|4.012
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.006
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,90
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GARAN, THYAO
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 2 kaybederek (% -1.08 ) 4, 422
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANELE, BVSAN, ONCSM, AKFYE
-
15:27
DENGE, AKFYE, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
SELVA, AKGRT, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında