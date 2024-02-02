***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2024 11:38
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246373
BIST
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11:518.678
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 31,85
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:5130,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1230
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:5133,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1187
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:512.012,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.012,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:51
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|934.445.571
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|273.112.448
|% 9,91
|
|EKOS
|62,40
|1.160.008.535
|% 9,00
|
|IHEVA
|2,88
|25.096.178
|% 7,06
|
|KBORU
|122,40
|53.948.045
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|282,00
|8.337.409.612
|% 2,73
|
|SAHOL
|78,25
|3.397.132.085
|% 6,61
|
|EREGL
|43,76
|2.140.849.436
|% 0,09
|
|AKBNK
|40,10
|2.030.545.178
|% 0,05
|
|CATES
|83,60
|2.023.189.336
|% -4,02
|
|ZOREN
|4,77
|593.991.447
|% 1,06
|
|EKGYO
|10,12
|977.285.643
|% -1,17
|
|AKFGY
|2,12
|178.217.086
|% 1,44
|
|YKBNK
|22,46
|1.866.344.139
|% 0,45
|
|ISCTR
|25,92
|1.660.590.760
|% 0,23
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4541
|30,4566
|% 0,41
|
|Euro
|33,1691
|33,1762
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7065
|38,9006
|% 0,40
|
|Frank
|35,4053
|35,6186
|% 0,52
|
|Riyal
|8,0961
|8,1367
|% 0,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|914,32
|915,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,65
|972,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,33
|2.053,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:51
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