***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.849 306.370.391 1.952.857 308.323.248Transferler27 -40.187.849 40.187.849Dönem Karı (Zararı)5.218.526 5.218.526 -27.572 5.190.954Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 5.218.526 311.588.917 1.925.285 313.514.202Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 1.960.274 308.330.665 2.255.609 310.586.274Transferler27 1.960.274 -1.960.274Dönem Karı (Zararı)27 -16.216.923 -16.216.923 -1.283.074 -17.499.997Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 81.654 290.571.261 -215.420.777 -16.216.923 292.113.742 972.535 293.086.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.790.154 16.166.554Dönem Karı (Zararı)-17.499.997 5.190.954Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.682.682 18.846.358Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,19 326.643 231.252Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler400.834 -114.650Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler505.834 -114.650Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-105.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 5.316.982 1.047.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 55.957 176.038Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 2.726.878 871.472Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerDüzeltmeler5.720.817 9.944.742Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -583.725 -1.159.841Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 6.308.679 10.792.295Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 312.288Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-4.137Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 2.362.846 9.265.764Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -2.478.383 143.536Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-133.052Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.165.995 -1.671.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.640.973 -7.747.303Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.955.211 3.903.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler62.901.308 14.020.102Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.731.323 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.396.734 -2.491.122Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.906.561 6.132.702Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-11.429.144 237.842Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.980.103 -29.341.839Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-29.965.059 -1.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.132.174 -206.306Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.823.658 16.290.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.504 -123.455YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.107.044 -6.757.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.660.769 -6.757.442Alınan Faiz583.725 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.421.266 -9.265.232Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 367.222Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.881.115 0Ödenen Faiz-5.540.151 -9.632.454YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)261.844 143.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)261.844 143.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.949.830 2.634.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.211.674 2.778.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.211.674 2.949.830Finansal Yatırımlar7 7.088.412 9.254.407Ticari Alacaklar10,37 44.306.549 21.351.561İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 38.856.344 16.456.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.450.205 4.895.561Diğer Alacaklar11 25.893.116 88.842.424İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14.367.111 75.083.698İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.526.005 13.758.726Stoklar13 12.559.417 24.185.740Peşin Ödenmiş Giderler15 31.781.467 27.975.344Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 67.687 68.831Diğer Dönen Varlıklar26 3.165.433 2.033.259ARA TOPLAM128.073.755 176.661.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.073.755 176.661.396DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11.288.934 20.203.934İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11.288.934 20.203.934Diğer Alacaklar11 741.881 693.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar741.881 693.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 262.834.874 265.197.720Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 89.928.125 75.045.606Maddi Duran Varlıklar18 9.585.532 9.917.191Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 189.202 242.884Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 189.202 242.884Ertelenmiş Vergi Varlığı35 246.125 0Diğer Duran Varlıklar26 14.976.104 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR389.790.777 386.277.319TOPLAM VARLIKLAR517.864.532 562.938.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 8.442.221 22.252.686Ticari Borçlar10,37 90.050.973 85.144.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 31.094.169 25.181.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 58.956.804 59.962.774Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 3.687.132 14.347.748Diğer Borçlar11 65.493.905 59.398.231İlişkili Taraflara Diğer Borçlar37 49.663.717 48.961.714İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 15.830.188 10.436.517Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 21.608.130 51.573.189İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.607.830 51.573.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)300 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 17.816.211 11.668.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 205.991 141.777Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 17.610.220 11.526.583Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 0 3.541ARA TOPLAM207.098.572 244.388.167TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER207.098.572 244.388.167UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 11.929.350 0Ticari Borçlar10 1.947.270 1.951.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.947.270 1.951.407Uzun Vadeli Karşılıklar24 363.101 340.648Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 363.101 340.648Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 3.439.962 5.672.220TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.679.683 7.964.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER224.778.255 252.352.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar292.113.742 308.330.664Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Geri Alınmış Paylar (-)-50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.654 81.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.571.261 290.571.261Yasal Yedekler2.584.443 2.584.443Diğer Kısıtlanmış Yedekler-16.216.923 1.960.274Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 972.535 2.255.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR293.086.277 310.586.273TOPLAM KAYNAKLAR517.864.532 562.938.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 11.901.509 156.056 7.980 109.201Satışların Maliyeti28 -11.118.496 -98.898 -306.938 -58.250TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)783.013 57.158 -298.958 50.951BRÜT KAR (ZARAR)783.013 57.158 -298.958 50.951Genel Yönetim Giderleri29,30 -1.531.399 -999.287 -1.035.077 -339.760Pazarlama Giderleri29,30 -7.636 -23.588 -2.576 -12.679Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.866.791 23.375.025 -2.678.838 4.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -11.926.343 -2.114.594 -9.615.620 -361.738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.815.574 20.294.714 -13.631.069 -658.998Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.671.796 1.671.796Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -2.165.995 2.085.460 1.752.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -2.362.846 -9.265.764 -1.098.466 -4.855.013FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-12.344.415 12.700.746 -12.644.075 -2.089.323Finansman Gelirleri33 838.473 3.428.526 716.944 1.912.140Finansman Giderleri33 -8.472.438 -10.794.782 -4.536.817 -8.371.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.978.380 5.334.490 -16.463.948 -8.548.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.478.383 -143.536 349.864 -1.786.740Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 0 24.501 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 2.478.383 -143.536 325.363 -1.786.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.499.997 5.190.954 -16.114.084 -10.335.466DÖNEM KARI (ZARARI)-17.499.997 5.190.954 -16.114.084 -10.335.466Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.283.074 -27.572 -1.221.748 -14.326Ana Ortaklık Payları-16.216.923 5.218.526 -14.892.336 -10.321.140Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,06970000 0,02240000 -0,06400000 -0,04440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.499.997 5.190.954 -16.114.084 -10.335.466Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.283.074 -27.572 -1.221.748 -14.326Ana Ortaklık Payları-16.216.923 5.218.526 -14.892.336 -10.321.140http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959551BIST