***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 18:21
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.07.2021 tarihinde gerçekleşen, şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve görev taksimi oya sunuldu. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kurtuluş Akyüz'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Alaittin Sılaydın'ın atanmasına Yönetim kurulu üyesi olarak,Yaşar Altıparmak ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ufuk Oltulu ve Erman Kendibaşına'nın da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
Karar verilmiştir.
YatırımcılarımızIn ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951245
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