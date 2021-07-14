***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.07.2021 tarihinde gerçekleşen, şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve görev taksimi oya sunuldu. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kurtuluş Akyüz'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Alaittin Sılaydın'ın atanmasına Yönetim kurulu üyesi olarak,Yaşar Altıparmak ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ufuk Oltulu ve Erman Kendibaşına'nın da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,Karar verilmiştir.YatırımcılarımızIn ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951245BIST