***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün(19.11.2021) yapmış olduğu toplantısı sonucunda,Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn.Yaşar Altıparmak'ın vefatı nedeniyle başalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine Sn.Ömürcan Avşar'ın atanmasına,söz konusu atamanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978792BIST