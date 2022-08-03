***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 03.08.2022 tarihinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.Yapılan görüşmeler neticesinde1.Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Kurtuluş Akyüz'ün istifasının kabulüne,2.Sayın Kurtuluş Akyüz'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Sayın Hülya Akyol'un'ın TTK.'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,3.Sn. Kurtuluş Akyüz'ün şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,4. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Alaittin SILAYDIN ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Sn.Hülya Akyol'un müştereken imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,5.Keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051653BIST