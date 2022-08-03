***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 20:23
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 03.08.2022 tarihinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler neticesinde
1.Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Kurtuluş Akyüz'ün istifasının kabulüne,
2.Sayın Kurtuluş Akyüz'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Sayın Hülya Akyol'un'ın TTK.'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,
3.Sn. Kurtuluş Akyüz'ün şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,
4. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Alaittin SILAYDIN ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Sn.Hülya Akyol'un müştereken imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
5.Keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051653
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,0150
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|Önceki Kapanış
|: 17,9730
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18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,2600
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|Önceki Kapanış
|: 18,3000
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18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.016,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.016,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
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1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9630
|17,9654
|% 0,11
|
|Euro
|18,2376
|18,2663
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7497
|21,8588
|% 0,01
|
|Frank
|18,5868
|18,6988
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,07
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.804
|6.882
|26,00
|
|Yarım
|3.315
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|-3,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA