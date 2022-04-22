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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2022 17:33
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanması ve Belirlenen Satış Fiyatı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni NOMİNAL TUTAR DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 232.707.815
Ulaşılacak Sermaye (TL) 321.702.935,17

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
YYAPI, TRABROVA91S5 232.707.815 88.995.120,17 38,24328 YYAPI, TRABROVA91S5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 232.707.815 88.995.120,170 38,24328

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi KAMİL ENGİN YEŞİL

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 04.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin ("Şirket") 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 105.904.193 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Kamil Engin YEŞİL'e satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz SPK'nın 14.04.2022 tarih ve 18/617 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bu kapsamda 105.904.193 TL karşılığı ihraç edilecek paylar için İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye baz fiyatın belirlenmesi amacıyla 18.04.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 1,19 TL olduğu tarafımıza iletilmiştir.
Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1,19 TL olarak belirlenmiş olup, 105.904.193 TL karşılığı ihraç edilecek paylar 88.995.120,17 TL nominal değerli hamiline yazılı olacak şekilde hesaplanmıştır. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almakta olup, tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketimizin çıkarılmış sermayesi 232.707.815 TL'den 321.702.935,17 TL'ye çıkarılacaktır.
Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Onayli_Ihrac_Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023065


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