***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOrtadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 13000000 3887000 TRY 29,90 İştirakHaytek İnşaat Taahhüt A.Ş. İnşaat ve taahhüt işleri 3000000 1500000 TRY 50 Bağlı ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909145BIST