***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:38
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYLGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYLGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146019
BIST
14:284.433
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -73,71
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2819,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2821,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1221
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:281.262,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.262,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:26
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.230.151
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.710.609
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|84.401.881
|% 7,30
|
|MRSHL
|529,50
|27.331.323
|% 6,84
|
|KOPOL
|40,50
|85.169.752
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|27.085.559
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|22.834.175
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|18.073.542
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|46.726.913
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,90
|4.532.144.680
|% -1,33
|
|THYAO
|126,40
|2.284.849.425
|% 0,08
|
|EREGL
|31,28
|1.477.109.875
|% -2,98
|
|KOZAL
|16,41
|1.433.098.313
|% -7,86
|
|TUPRS
|66,00
|1.258.277.066
|% 0,99
|
|EKGYO
|5,57
|497.303.919
|% -3,13
|
|KOZAL
|16,41
|1.433.098.313
|% -7,86
|
|YKBNK
|9,25
|576.205.686
|% -1,07
|
|EUPWR
|77,90
|4.532.144.680
|% -1,33
|
|ISCTR
|10,67
|507.031.899
|% -0,37
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4708
|19,4748
|% 0,06
|
|Euro
|21,5067
|21,5198
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,2764
|24,3981
|% 0,35
|
|Frank
|21,8099
|21,9413
|% 0,52
|
|Riyal
|5,1774
|5,2033
|% 0,07
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,77
|
|Cumhuriyet
|9.036
|9.172
|79,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.436
|4.529
|-82,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.271
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-2,32
|