***YYLGD* *TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD******TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TATGD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.07.2023 Tarihinde yapılmış olan açıklamamızda ilgili şirket olarak Tat Gıda Sanayi A.Ş. seçilmesi sehven atlanmıştır.Konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamakla beraber, söz konusu açıklamamız ilgili şirket olarak olarak Tat Gıda Sanayi A.Ş. seçilerek tekrar yayınlanmaktadır.Şirketimizin 21.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaTat Gıda Sanayi A.Ş.'nin hakim paylarının (%53,33 oranındaki paylar) satın alınması konusunda "Pay Satın Alma" teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174499BIST