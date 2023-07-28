***YYLGD* *TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD******TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TATGD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan bildirimde Tat Gıda Sanayi A.Ş'nin % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için Pay Satın Alma teklifinde bulunulduğu bildirilmişti.28.07.2023 tarihinde tarafımıza yapılan bildirim ile Şirket'imizin detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirilmiştir.Süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176241BIST