***YYLGD* *TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 14:58
***YYLGD******TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TATGD]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan bildirimde Tat Gıda Sanayi A.Ş'nin % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için Pay Satın Alma teklifinde bulunulduğu bildirilmişti.
28.07.2023 tarihinde tarafımıza yapılan bildirim ile Şirket'imizin detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirilmiştir.
Süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176241
BIST
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15:227.000
En Düşük
|Değişim
|: 2,11%
|| 144,36
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:2226,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:2229,7056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1515
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:221.693,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.693,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:22
|AYCES
|198,00
|25.620.969
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|495.130.951
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|757.146.287
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|12.297.378
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.468.466
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|182.910.720
|% -9,89
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,00
|6.709.786.575
|% 1,53
|
|YKBNK
|13,69
|5.727.788.200
|% 3,79
|
|ASTOR
|102,70
|4.422.674.469
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,61
|4.119.790.595
|% 1,65
|
|KOZAL
|28,20
|3.740.104.943
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,61
|4.119.790.595
|% 1,65
|
|YKBNK
|13,69
|5.727.788.200
|% 3,79
|
|SKBNK
|3,11
|1.072.275.008
|% 4,01
|
|PETKM
|17,74
|3.624.738.494
|% 5,47
|
|ISCTR
|14,82
|2.639.814.074
|% 3,13
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9474
|26,9538
|% 0,19
|
|Euro
|29,6897
|29,7056
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,5655
|34,7389
|% 0,59
|
|Frank
|30,9281
|31,1144
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1655
|7,2014
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|13,78
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|10,40
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.046
|11.130
|-13,00
|
|Yarım
|5.514
|5.591
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,10
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, PETKM, KCHOL
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 12 artarak (% 2.16 ) 6, 249
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, GARFA, CVKMD, GSDHO, SDTTR, ATAKP, KLSER, EMKEL, QNBFL, KTLEV
-
15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OYAYO, EDIP, AVHOL, ITTFH
-
15:37
AFYON, IPEKE, TUKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında