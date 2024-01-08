***YYLGD* *TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD******TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TATGD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 06 Kasım 2023 tarihinde yapılan bildirimde Tat Gıda Sanayi A.Ş'nin % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için yürütülen süreçte Şirket'imizin bağlayıcı teklifini Satıcı tarafa ilettiği bildirilmişti. Bugün itibariyle bağlayıcı teklifimizin kabul edilmediği tarafımıza iletilmiş olup süreç Şirket'imiz açısından sonlanmıştır. Kamuoyunun ve Yatırımcılarımızın Bilgilerine Sunarız, Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234970BIST