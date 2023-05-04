***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.04.2023Tescil Tarihi04.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.05.2023 - 10824Açıklamalar2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.seçilmesine ilişkin 26 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Kararı, 04 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146845BIST