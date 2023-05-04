***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.05.2023 16:41
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
04.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.05.2023 - 10824
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.seçilmesine ilişkin 26 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Kararı, 04 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146845
BIST
17:074.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 12,57
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0719,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0721,4912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0416
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4499
17:071.281,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.281,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|ASTOR
|45,20
|1.545.506.111
|% 9,98
|
|ULUUN
|24,04
|63.587.044
|% 9,97
|
|BRSAN
|111,40
|257.416.964
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|51.090.402
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|PAMEL
|169,60
|38.403.836
|% -5,78
|
|ULAS
|15,15
|7.080.025
|% -5,78
|
|BRISA
|41,22
|57.924.078
|% -4,45
|
|EUPWR
|78,85
|3.529.082.259
|% 0,51
|
|THYAO
|128,70
|3.355.387.169
|% -0,39
|
|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
|
|TUPRS
|67,45
|1.725.660.774
|% -2,25
|
|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
|
|EKGYO
|5,50
|711.483.658
|% -0,54
|
|ISCTR
|10,61
|1.094.367.801
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,34
|640.136.366
|% -0,64
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4820
|19,4872
|% 0,10
|
|Euro
|21,4576
|21,4742
|% -0,27
|
|Sterlin
|24,4253
|24,5478
|% 0,22
|
|Frank
|21,8786
|22,0104
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1805
|5,2065
|% 0,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,11
|
|Cumhuriyet
|9.157
|9.295
|68,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.513
|4.610
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.256
|2.298
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,69
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|0,06
|
|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-0,04
|