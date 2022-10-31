***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 0 72.815.765 -1.941.136 0 7.307.279 10.000.000 -37.799.454 25.059.941 375.442.395 375.442.395Transferler-10.000.000 25.059.941 -25.059.941 -10.000.000 -10.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.967.154 145.227.378 142.260.224 142.260.224Dönem Karı (Zararı)145.227.378 145.227.378 145.227.378Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.967.154 -2.967.154 -2.967.154Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 0 72.815.765 -4.908.290 0 7.307.279 0 -12.739.513 145.227.378 507.702.619 507.702.619Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 0 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 0 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 769.180.598Transferler130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.562.091 -4.601.810 34.270.887 790.467.245 875.698.413 875.698.413Dönem Karı (Zararı)790.467.245 790.467.245 790.467.245Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55.562.091 -4.601.810 34.270.887 85.231.168 85.231.168Sermaye Arttırımı42.600.000 42.600.000 42.600.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları489.900.000 489.900.000 489.900.000Dönem Sonu Bakiyeler472.600.000 489.900.000 302.884.263 -9.104.431 -102.288.464 17.244.328 0 215.676.070 790.467.245 2.177.379.011 2.177.379.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.407.011.289 -318.390.408Dönem Karı (Zararı)790.467.245 146.832.806Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)790.467.245 146.832.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler438.523.173 -2.096.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 11.747.994 20.591.325Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.551.085 -4.737.327Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.551.085 -4.737.327Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-21.380.255 -23.193.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 1.341.634 483.218Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-273.071 -413.931Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -22.448.818 -23.262.576Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler460.420.050 76.970.062Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.597.818 -4.860.161Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler481.017.868 81.830.223Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31.398.030 -9.822.322Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler30.587.752 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler41.073.218 -9.822.322Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-40.262.940 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -38.097.527 21.245.340Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.034 -83.150.327Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-14.034 -83.150.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.619.092.508 -442.020.786Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-905.534.976 32.877.117Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-161.618.272 -347.023.270İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.814.782 -224.809.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-155.803.490 -122.214.184Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.946.426 3.788.962İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.758.847 -6.731.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.705.273 10.520.562Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.143.351.192 -222.273.049Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-305.481.295 13.267.137Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.836.736 39.531.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-130.836.736 39.531.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.014.476 395.588Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler394.492 -12.112.335İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)419.600 -12.134.053İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-25.108 21.718Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)79.109.543 8.891.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.842.122 40.635.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-53.250.264 31.447.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)408.142 9.188.502Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.390.102.090 -297.284.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -1.035.180 -2.313.482Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -15.874.019 -18.792.408YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-213.369.725 182.556.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.306.790 198.929.580Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 2.306.790 198.929.580Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.063.385 -16.372.601Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -32.614.788 -15.581.411Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -448.597 -791.190Verilen Nakit Avans ve Borçlar-182.613.130 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar16 -182.613.130 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.332.330.164 93.253.081Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri532.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri532.500.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.008.639.929 161.187.466Kredilerden Nakit Girişleri1.008.639.929 161.187.466Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-229.407.583 -72.794.545Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-229.407.583 -72.794.545Alınan Faiz20.597.818 4.860.160YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-288.050.850 -42.580.348NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-288.050.850 -42.580.348DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 925.233.844 142.238.493DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 637.182.994 99.658.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 637.182.994 925.233.844Finansal Yatırımlar8 949.220.776 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8 949.220.776 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar8 949.220.776 0Ticari Alacaklar474.050.170 284.431.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 8.628.618 2.813.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 465.421.552 281.618.159Diğer Alacaklar7.725.709 2.070.436İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 50.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.725.709 2.020.436Türev Araçlar15.210.192 41.073.218Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15.210.192 41.073.218Stoklar9 2.245.095.466 1.101.744.274Peşin Ödenmiş Giderler10 302.444.359 13.043.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 302.444.359 13.043.649Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 2.062.184 0Diğer Dönen Varlıklar66.396.600 13.146.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar66.396.600 13.146.336ARA TOPLAM4.699.388.450 2.380.743.752TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.699.388.450 2.380.743.752DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.416.681 4.839.541Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri8 1.416.681 4.839.541Diğer Alacaklar1.757.438 5.466.283İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 1.757.438 5.466.283Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 22.290.000 22.290.000Maddi Duran Varlıklar16 612.588.750 410.988.086Arazi ve Arsalar80.580.000 80.580.000Binalar92.747.671 93.709.786Tesis, Makine ve Cihazlar160.420.880 154.287.100Taşıtlar4.556.482 4.765.000Mobilya ve Demirbaşlar54.080.378 55.209.712Yapılmakta Olan Yatırımlar27.672.308 6.631.598Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar9.786.357 15.673.344Diğer Maddi Duran Varlıklar182.744.674 131.546Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.044.236 1.009.137Lisanslar17 981.630 937.948Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri17 62.606 71.189TOPLAM DURAN VARLIKLAR639.097.105 444.593.047TOPLAM VARLIKLAR5.338.485.555 2.825.336.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.423.594.400 1.197.697.185İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.423.594.400 1.197.697.185Banka Kredileri5 2.423.594.400 1.197.697.185Ticari Borçlar95.600.150 226.436.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 95.600.150 226.436.886Diğer Borçlar428.087 33.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 419.600 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.487 33.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)152.626.556 73.517.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 152.626.556 73.517.013Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 31.624.226Kısa Vadeli Karşılıklar10.349.345 7.607.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.830.134 2.815.658Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18,22 4.519.211 4.792.282Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.188.768 780.626İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.188.768 780.626ARA TOPLAM2.683.787.306 1.537.697.471TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.683.787.306 1.537.697.471UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar460.230.029 426.466.846İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar460.230.029 426.466.846Banka Kredileri5 460.230.029 426.466.846Uzun Vadeli Karşılıklar11.577.788 4.929.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 11.577.788 4.929.256Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 5.511.421 87.062.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER477.319.238 518.458.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.161.106.544 2.056.156.201ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.177.379.011 769.180.598Ödenmiş Sermaye19 472.600.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)489.900.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)293.779.832 242.819.551Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)293.779.832 242.819.551Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)302.884.263 247.322.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.104.431 -4.502.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-102.288.464 -136.559.351Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-102.288.464 -136.559.351Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.244.328 7.307.279Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları215.676.070 -62.818.747Net Dönem Karı veya Zararı790.467.245 418.431.866TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.177.379.011 769.180.598TOPLAM KAYNAKLAR5.338.485.555 2.825.336.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 8.855.363.856 1.776.834.535 2.512.121.690 876.641.681Satışların Maliyeti23 -7.699.643.042 -1.470.579.999 -2.228.931.559 -775.521.593TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.155.720.814 306.254.536 283.190.131 101.120.088BRÜT KAR (ZARAR)1.155.720.814 306.254.536 283.190.131 101.120.088Genel Yönetim Giderleri-37.171.088 -21.454.864 -11.972.570 -7.463.334Pazarlama Giderleri-167.158.640 -45.740.063 -44.402.538 -17.066.818Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.383.377 -3.433.708 -1.508.193 -1.074.762Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 132.837.862 42.745.281 30.539.194 7.312.464Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -17.996.607 -35.018.167 -7.393.484 -19.342.880ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.060.848.964 243.353.015 248.452.540 63.484.758Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler156.717.263 83.150.327 93.932.229 82.736.566FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.217.566.227 326.503.342 342.384.769 146.221.324Finansman Gelirleri25 159.475.007 50.882.738 25.028.435 9.404.331Finansman Giderleri25 -624.671.516 -209.307.934 -152.536.124 -46.234.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)752.369.718 168.078.146 214.877.080 109.391.075Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri38.097.527 -21.245.340 3.673.020 -29.365.066Dönem Vergi (Gideri) Geliri1.731.806 -18.792.408 -13.966.648 -8.729.991Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 36.365.721 -2.452.932 17.639.668 -20.635.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)790.467.245 146.832.806 218.550.100 80.026.009DÖNEM KARI (ZARARI)790.467.245 146.832.806 218.550.100 80.026.009Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları790.467.245 146.832.806 218.550.100 80.026.009Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 1,96000000 122,36000000 0,38000000 66,69000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.601.810 -2.967.154 -1.117.220 -924.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.752.263 -3.708.943 -1.396.525 -1.156.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.150.453 741.789 279.305 231.218Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.150.453 741.789 279.305 231.218Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar89.832.978 15.404.597Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.797.944 20.103.817Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri45.797.944 20.103.817Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler44.035.034 -4.699.220Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-11.527.057 -4.699.220Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi55.562.091DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.231.168 -2.967.154 14.287.377 -924.868TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)875.698.413 143.865.652 232.837.477 79.101.141Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları875.698.413 143.865.652 232.837.477 79.101.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075418BIST