***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:14
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 0 72.815.765 -1.941.136 0 7.307.279 10.000.000 -37.799.454 25.059.941 375.442.395 375.442.395
Transferler
-10.000.000 25.059.941 -25.059.941 -10.000.000 -10.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.967.154 145.227.378 142.260.224 142.260.224
Dönem Karı (Zararı)
145.227.378 145.227.378 145.227.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.967.154 -2.967.154 -2.967.154
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 0 72.815.765 -4.908.290 0 7.307.279 0 -12.739.513 145.227.378 507.702.619 507.702.619
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 0 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 0 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 769.180.598
Transferler
130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.562.091 -4.601.810 34.270.887 790.467.245 875.698.413 875.698.413
Dönem Karı (Zararı)
790.467.245 790.467.245 790.467.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.562.091 -4.601.810 34.270.887 85.231.168 85.231.168
Sermaye Arttırımı
42.600.000 42.600.000 42.600.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
489.900.000 489.900.000 489.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
472.600.000 489.900.000 302.884.263 -9.104.431 -102.288.464 17.244.328 0 215.676.070 790.467.245 2.177.379.011 2.177.379.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.407.011.289 -318.390.408
Dönem Karı (Zararı)
790.467.245 146.832.806
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
790.467.245 146.832.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
438.523.173 -2.096.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 11.747.994 20.591.325
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.551.085 -4.737.327
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.551.085 -4.737.327
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-21.380.255 -23.193.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.341.634 483.218
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-273.071 -413.931
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -22.448.818 -23.262.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
460.420.050 76.970.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.597.818 -4.860.161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
481.017.868 81.830.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.398.030 -9.822.322
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30.587.752 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
41.073.218 -9.822.322
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.262.940 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -38.097.527 21.245.340
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.034 -83.150.327
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.034 -83.150.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.619.092.508 -442.020.786
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-905.534.976 32.877.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.618.272 -347.023.270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.814.782 -224.809.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-155.803.490 -122.214.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.946.426 3.788.962
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.758.847 -6.731.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.705.273 10.520.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.143.351.192 -222.273.049
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-305.481.295 13.267.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.836.736 39.531.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-130.836.736 39.531.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.014.476 395.588
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
394.492 -12.112.335
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
419.600 -12.134.053
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.108 21.718
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
79.109.543 8.891.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.842.122 40.635.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-53.250.264 31.447.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
408.142 9.188.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.390.102.090 -297.284.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.035.180 -2.313.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -15.874.019 -18.792.408
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-213.369.725 182.556.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.306.790 198.929.580
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.306.790 198.929.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.063.385 -16.372.601
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -32.614.788 -15.581.411
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -448.597 -791.190
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-182.613.130 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
16 -182.613.130 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.332.330.164 93.253.081
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.008.639.929 161.187.466
Kredilerden Nakit Girişleri
1.008.639.929 161.187.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-229.407.583 -72.794.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-229.407.583 -72.794.545
Alınan Faiz
20.597.818 4.860.160
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-288.050.850 -42.580.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-288.050.850 -42.580.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 925.233.844 142.238.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 637.182.994 99.658.145
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 637.182.994 925.233.844
Finansal Yatırımlar
8 949.220.776 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 949.220.776 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8 949.220.776 0
Ticari Alacaklar
474.050.170 284.431.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 8.628.618 2.813.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 465.421.552 281.618.159
Diğer Alacaklar
7.725.709 2.070.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.725.709 2.020.436
Türev Araçlar
15.210.192 41.073.218
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15.210.192 41.073.218
Stoklar
9 2.245.095.466 1.101.744.274
Peşin Ödenmiş Giderler
10 302.444.359 13.043.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 302.444.359 13.043.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.062.184 0
Diğer Dönen Varlıklar
66.396.600 13.146.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
66.396.600 13.146.336
ARA TOPLAM
4.699.388.450 2.380.743.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.699.388.450 2.380.743.752
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.416.681 4.839.541
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
8 1.416.681 4.839.541
Diğer Alacaklar
1.757.438 5.466.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.757.438 5.466.283
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 22.290.000 22.290.000
Maddi Duran Varlıklar
16 612.588.750 410.988.086
Arazi ve Arsalar
80.580.000 80.580.000
Binalar
92.747.671 93.709.786
Tesis, Makine ve Cihazlar
160.420.880 154.287.100
Taşıtlar
4.556.482 4.765.000
Mobilya ve Demirbaşlar
54.080.378 55.209.712
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27.672.308 6.631.598
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9.786.357 15.673.344
Diğer Maddi Duran Varlıklar
182.744.674 131.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.044.236 1.009.137
Lisanslar
17 981.630 937.948
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
17 62.606 71.189
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
639.097.105 444.593.047
TOPLAM VARLIKLAR
5.338.485.555 2.825.336.799
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.423.594.400 1.197.697.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.423.594.400 1.197.697.185
Banka Kredileri
5 2.423.594.400 1.197.697.185
Ticari Borçlar
95.600.150 226.436.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 95.600.150 226.436.886
Diğer Borçlar
428.087 33.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 419.600 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.487 33.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
152.626.556 73.517.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 152.626.556 73.517.013
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 31.624.226
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.349.345 7.607.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.830.134 2.815.658
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18,22 4.519.211 4.792.282
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.188.768 780.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.188.768 780.626
ARA TOPLAM
2.683.787.306 1.537.697.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.683.787.306 1.537.697.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
460.230.029 426.466.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
460.230.029 426.466.846
Banka Kredileri
5 460.230.029 426.466.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.577.788 4.929.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 11.577.788 4.929.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 5.511.421 87.062.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
477.319.238 518.458.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.161.106.544 2.056.156.201
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.177.379.011 769.180.598
Ödenmiş Sermaye
19 472.600.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
489.900.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
293.779.832 242.819.551
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
293.779.832 242.819.551
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
302.884.263 247.322.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.104.431 -4.502.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-102.288.464 -136.559.351
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-102.288.464 -136.559.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.244.328 7.307.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
215.676.070 -62.818.747
Net Dönem Karı veya Zararı
790.467.245 418.431.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.177.379.011 769.180.598
TOPLAM KAYNAKLAR
5.338.485.555 2.825.336.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 8.855.363.856 1.776.834.535 2.512.121.690 876.641.681
Satışların Maliyeti
23 -7.699.643.042 -1.470.579.999 -2.228.931.559 -775.521.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.155.720.814 306.254.536 283.190.131 101.120.088
BRÜT KAR (ZARAR)
1.155.720.814 306.254.536 283.190.131 101.120.088
Genel Yönetim Giderleri
-37.171.088 -21.454.864 -11.972.570 -7.463.334
Pazarlama Giderleri
-167.158.640 -45.740.063 -44.402.538 -17.066.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.383.377 -3.433.708 -1.508.193 -1.074.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 132.837.862 42.745.281 30.539.194 7.312.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -17.996.607 -35.018.167 -7.393.484 -19.342.880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.848.964 243.353.015 248.452.540 63.484.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
156.717.263 83.150.327 93.932.229 82.736.566
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.217.566.227 326.503.342 342.384.769 146.221.324
Finansman Gelirleri
25 159.475.007 50.882.738 25.028.435 9.404.331
Finansman Giderleri
25 -624.671.516 -209.307.934 -152.536.124 -46.234.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
752.369.718 168.078.146 214.877.080 109.391.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38.097.527 -21.245.340 3.673.020 -29.365.066
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
1.731.806 -18.792.408 -13.966.648 -8.729.991
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 36.365.721 -2.452.932 17.639.668 -20.635.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
790.467.245 146.832.806 218.550.100 80.026.009
DÖNEM KARI (ZARARI)
790.467.245 146.832.806 218.550.100 80.026.009
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
790.467.245 146.832.806 218.550.100 80.026.009
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 1,96000000 122,36000000 0,38000000 66,69000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.601.810 -2.967.154 -1.117.220 -924.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.752.263 -3.708.943 -1.396.525 -1.156.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.150.453 741.789 279.305 231.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.150.453 741.789 279.305 231.218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
89.832.978 15.404.597
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.797.944 20.103.817
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
45.797.944 20.103.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.035.034 -4.699.220
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-11.527.057 -4.699.220
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
55.562.091
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.231.168 -2.967.154 14.287.377 -924.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
875.698.413 143.865.652 232.837.477 79.101.141
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
875.698.413 143.865.652 232.837.477 79.101.141
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075418
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