***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 yılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.100.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 225.000.000Ek Açıklamalar31 Mart Tarihli KAP açıklamasında ( https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130111 ) duyurusu yapılmış olan Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2023 tarihli kararı kapsamında pay geri alım programının başlatılması yönündeki teklifi 26 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141319BIST