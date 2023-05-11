***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2023 18:28
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 472.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.086.980.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00022 86.000.000 111.800.000,000 130,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00030 86.000.000 111.800.000,000 130,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00030 Nâma
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 300.600.000 390.780.000,000 130,00000 C Grubu C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 472.600.000 614.380.000,000 130,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 244.950.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 369.430.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nın 11 Mayıs 2023 tarihli toplantısında:
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 472.600.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 369.430.000 TL'lık tutarı geçmiş yıl karlarından, 244.950.000 TL'lık tutarı ise pay ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle %130 oranında 614.380.000 Türk Lirası artırılarak 1.086.980.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. İç kaynaklardan artırılan 614.380.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 111.800.000 TL tutarının "A Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem görmeyen", 111.800.000 TL tutarının "B Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem görmeyen" ve 390.780.000 TL tutarının "C Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem gören" nitelikte ihracına, söz konu payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
3. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki yeni şeklinin kabul edilmesine,
4. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,
5. Gerekli onay ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.086.980.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekteki yeni şeklinin ticaret sicilinde tesciline ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150553
BIST