***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 472.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.086.980.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00022 86.000.000 111.800.000,000 130,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00030 86.000.000 111.800.000,000 130,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00030 NâmaC Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 300.600.000 390.780.000,000 130,00000 C Grubu C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 472.600.000 614.380.000,000 130,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 244.950.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 369.430.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nın 11 Mayıs 2023 tarihli toplantısında:Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 472.600.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 369.430.000 TL'lık tutarı geçmiş yıl karlarından, 244.950.000 TL'lık tutarı ise pay ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle %130 oranında 614.380.000 Türk Lirası artırılarak 1.086.980.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,2. İç kaynaklardan artırılan 614.380.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 111.800.000 TL tutarının "A Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem görmeyen", 111.800.000 TL tutarının "B Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem görmeyen" ve 390.780.000 TL tutarının "C Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem gören" nitelikte ihracına, söz konu payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,3. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki yeni şeklinin kabul edilmesine,4. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,5. Gerekli onay ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.086.980.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekteki yeni şeklinin ticaret sicilinde tesciline ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasınakatılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150553BIST