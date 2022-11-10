***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.11.2022 15:41
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079202
BIST
15:264.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 45,73
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:2618,5859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:2618,4853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1407
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:261.020,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.020,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:26
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|GZNMI
|46,68
|107.239.112
|% 9,99
|
|INVEO
|30,18
|244.451.391
|% 9,99
|
|POLTK
|1.033,70
|20.969.106
|% 9,99
|
|GOLTS
|119,20
|156.539.075
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|14.079.038
|% -9,96
|
|ARASE
|177,00
|192.625.720
|% -9,69
|
|KLMSN
|16,81
|80.358.962
|% -8,64
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,60
|5.475.166.693
|% 0,36
|
|TCELL
|32,16
|2.737.980.100
|% 0,06
|
|EKGYO
|5,28
|2.565.695.292
|% 4,35
|
|ASELS
|37,36
|2.523.816.337
|% -1,01
|
|ODAS
|9,97
|2.405.280.019
|% 1,84
|
|EKGYO
|5,28
|2.565.695.292
|% 4,35
|
|ODAS
|9,97
|2.405.280.019
|% 1,84
|
|YKBNK
|9,50
|1.502.465.052
|% 2,48
|
|PETKM
|14,35
|2.246.084.231
|% 1,49
|
|ISCTR
|9,17
|1.354.179.091
|% 1,21
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5839
|18,5859
|% -0,01
|
|Euro
|18,4791
|18,4853
|% -0,76
|
|Sterlin
|21,1119
|21,2178
|% 0,45
|
|Frank
|18,7253
|18,8381
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,07
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.806
|6.856
|-4,00
|
|Yarım
|3.316
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,61
|0,05
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,37
|
Seans Raporu
15:26
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15:40GZNMI
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15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 57 artarak (% 0.90 ) 3, 885
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15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KGYO, SMRTG, IDGYO, EDIP, BAKAB, PARSN, GLRYH, KERVN, YEOTK, INVEO
-
15:38
PARSN, KCAER, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:38
DGNMO, PENGD, ARASE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında