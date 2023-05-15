***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.05.2023 09:04
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151201
BIST
09:554.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -306,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.490
En Düşük
4.490
09:5519,6551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0911
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
19,6581
En Düşük
19,3896
09:5521,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1482
|Açılış
|: 24,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
09:551.273,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.273,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.275,07
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 180,00
|
|GENIL
|39,58
|43.147.876
|% 2,89
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|VKING
|32,02
|25.140.802
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,29
|175.459
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,00
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6467
|19,6551
|% 0,47
|
|Euro
|21,3809
|21,3887
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,4276
|24,5501
|% 0,63
|
|Frank
|21,8068
|21,9382
|% 0,46
|
|Riyal
|5,2231
|5,2493
|% 0,42
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|6,25
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|8,65
|
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|
|Yarım
|4.655
|4.892
|28,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|0,12
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|-0,29
|
Seans Raporu
09:55
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10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, GARAN, SAHOL
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, GUBRF, HEKTS
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10:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -281, 84 kaybederek (% -6.51 ) 4, 049
-
10:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, QNBFL
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10:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, ARSAN, AVTUR, DESA, EREGL, ICBCT, GARAN, SAHOL, CCOLA, OTKAR